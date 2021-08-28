演鬥聽｜王梓軒引發譚嘉儀變Rock妹　望更多獨立音樂人可發亮

TVB音樂節目《演鬥聽》最新一集邀請了四位嘉賓都係唱得之人，譚嘉儀跳出框框，rock妹上身，何雁詩忽然變了何jazz，新人李妍佛系唱歌，而馬拉歌手龔柯允就大膽挑戰Bollywood style, 唱住歌都feel到佢有陣咖喱味！

馬拉歌手龔柯允。

譚嘉儀興奮話：「我自己中學時都有夾band，但入咗行後好少唱啲rock嘅歌，今次係一個突破，可以喺《演鬥聽》試到我一直都好鍾意嘅pop rock，我覺得成個節目好多嘢玩，將啲歌曲改編成唔同風格，又要我哋自己創作啦！平時好少rap，今次都有機會rap幾句，雖然好緊張，不過可以將我哋自己嘅歌改編成唔同style去唱，我覺得超正㗎！」

譚嘉儀RAP真係未聽過呀！

何雁詩則表示：「我唔係特別叻唱jazz，只係鍾意聽，今次可以發揮吓！同平時嘅風格唔同，平時自己出歌會俾人produce晒，聽過十萬次先拎出嚟，今次係一個未出街前版本，好緊張！」新人李妍就話：「因為時間唔係太多，今次音樂嘅準備元素都多，都驚會記唔到歌詞呀，個廠又凍，喉管又會收縮啦！好彩so far都ok！」

又一唱得之人！

龔柯允亦話：「其實jam音樂係一件開心事，一有音樂，個人會跟住節奏郁，今次仲要咁多唔同嘅風格，雖然係好大嘅挑戰，不過都會嘗試去玩，喺〈我點你作〉嗰part，我就好搞笑㗎！首歌充滿馬來西亞風情，有華人、馬來人、印度人，好似咖哩嘅感覺好rich，同埋有印度唱腔，我自己都好鍾意模仿唔同種族嘅唱歌聲。」

大家都好夾呀！

對於四位嘉賓嘅表現，梓軒大讚：「好好，其實我哋個騷本身都係想搵番嘉賓最強嘅嘢，可能係音樂、可能係幽默感、可能係性格、可能係表演風格，今次好開心無論平時寫歌嘅朋友，或演繹上好高超嘅朋友，都可以玩得盡興，好似我哋邀請新人，大家未必好認識佢嘅面孔，但佢嘅聲音同創作都好好，李妍都好好，何雁詩、龔柯允同譚嘉儀大家已經認識，三個性格好唔同，何雁詩有深造jazz，我師傅阿熹話龔柯允係天上嚟嘅聲音，但係佢都可以好搞笑，斯文嘅譚嘉儀可以跳出框框，做到活力、反叛嘅表演。」

好比心機做節目！

梓軒續指：「我哋希望每位歌手嚟到都有啲度身訂造嘅嘢俾佢哋玩，當然我哋都有好多即興嘅創作啦！大家要喺現場絞盡腦汁，每次嘅opening我哋都唔係就咁叫個名出嚟就登場，我哋想將佢哋嘅成名作改編，將幾個歌手拉埋去一個曲目到，大家好似有個好澎湃嘅出場，今次準備咗三日，再加排練及拍攝用咗五日，我覺得好值得，見到好音樂，見到演鬥band發揮得咁好，每一集都搵到新嘅方法去表現自己，我哋鼓手Joey，你唔好以為佢啞嘅，其實佢係rapper，一路係咁打(鼓)，佢一開口就點石成金，希望演鬥band每個人都可以發亮。」