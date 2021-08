淫心淫術｜神棍借通靈醫病性侵300女性　親女被強暴成孕身心受創

現今社會的騙案層出不窮,而巴西就發生了令人髮指的邪教性侵案,受害人多達300人,當中更包括行兇者的親生女兒。最近在Netflix上架的紀錄片《上帝的約翰:淫心淫術》(John of God: The Crimes of a Spiritual Healer),就深入探討這位自稱「上帝的約翰」如何借通靈及治療師之名,去讓受害人屈服他淫威之下。

紀錄片剛剛於8月25日在Netflix上架。(Netflix)

Joao Teixeira de Faria是巴西最有名的靈媒,60年前開始以「上帝的約翰」的稱號行走江湖,並於巴西阿巴迪亞市鎮建立療養院。不過Faria從未接受過正式的醫療訓練,卻多次強調自己是有治療能力的神醫,更即場施手術,包括不用麻醉徒手去除腫瘤或白內障。由於他多次醫好頻死邊緣的信徒,民眾都認為他就是上帝派來凡間施行神跡的通靈使者,故在短時間就吸引了來自全球不同國家的信徒前去膜拜他,希望Faria能夠治療惡疾,甚至乎癌症,當中包括美國名嘴奧花雲費(Oprah Winfrey)、朗拿度等名人。

紀錄片中指出Faria以類似「性交轉運」的方式來侵犯女性,2018年更有10名女受害人在電視節目中指控Faria借提供特別治療為由性侵她們。在節目播出後,再有300名女受害人陸續報案指曾遭其性侵。有曾被Faria侵犯的受害人在紀錄片中詳細憶述事發經過,有人指Faria迫他們為他口交、手淫和強姦,並在過程中稱這樣能夠將身上的能量轉移到有需要人士身上。

事實上多年來當地民眾都有聽聞過有女信徒被性侵,好多人都心知肚明,但沒有人舉報他,因為Faria身邊總有很多嚇人的保鑣及打手,或者有很多人都是有求於他才隻眼開隻眼閉不舉報他。有調查案件的檢察官在紀錄片中表示,Faria多年來對女性乘虛而入,利用受害人極度需要幫助時伸出魔爪,受害人偏佈全球,亦不同涉及年齡層,最早的能追溯至70年代。

不過最令人髮指的就是,Faria連親生女兒Dalva都不放過。翻查資料,Dalva曾於2018年接受巴西雜誌訪問時,指出父親在10至14歲期間不斷強姦和虐待她。直至意外懷孕才終止強暴,但Faria在她懷孕期間對她動粗導致流產。Dalva坦言此事令自己身心承受極大創傷,並怒斥Faria是禽獸。最後,Faria於2018年向當局自首,被判監禁63年。

受害人偏佈全球,亦不同涉及年齡層,最早的能追溯至70年代。(VCG)

紀錄片除了以不同角度揭開「上帝的約翰」的恐怖事迹之外,亦探討了為何巴西會發生這類事件。巴西是世界上主要信奉唯靈論的國家,只有在巴西唯靈論才可以發展成為宗教。由19世紀開始巴西缺乏醫生,靈媒開始幫民眾醫病及開藥,這亦成為了巴西唯靈論的發展基礎。由於信奉唯靈論的民眾太多,至今仍然有很多人都不相信Faria是神棍,更認為就算他做出某些行為,都只是基於為民治療。