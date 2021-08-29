先生貴性｜大結局羅嘉良陳慧珊共通夢收場　隔22年驚喜變爛尾？

不經不覺，近日於翡翠台深宵時段重播的《先生貴性》將在今晚（29日）播放大結局，而類似主題的《鬼同你OT》則於明晚（30日）凌晨起接棒。

2015年《鬼同你OT》由胡定欣以及田蕊妮主演，同樣都是辦公室「鬼魂」的故事，不過今次並沒有玩上身，反而更考驗演員們的默契。（螢幕截圖）

當年《先生貴性》雖然有羅嘉良、陳慧珊擔任主角，但無論是集數（20集）還是成本都並非當時TVB的「大製作」規模，屬於題才新鮮的小品劇集，所以對比起戚其義監製周旭明編審的其它作品，《先生貴性》在劇情上非常大膽，在結局上更加明顯！羅嘉良與陳慧珊演足19集「鬼上身」的戲碼，陳慧珊在第20集終於都要投胎轉世，與暗生情愫的羅嘉良正式「分開」，記憶猶新！不過當年《先生貴性》最令觀眾驚喜的並非陳慧珊與羅嘉良上演一套香港版「人鬼情未了」最終人鬼殊途要分離，而是劇集最後竟然是二人發了共通夢，甦醒後仍對對方有記憶，最後在真實世界相認，當年觀眾無不嘖嘖稱奇！

羅嘉良與陳慧珊上演了一場「人鬼情未了」。（劇照）

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然而，在22年之後，相信這樣以「發了一場夢」作結尾已經再不能說服觀眾，因為什麼也可以發生的「夢」實在太過「無恥」！舉個例，林峯及佘詩曼主演的《使徒行者》（2014），「宋先生」由最初四為一體到最後又合而為一成為真正的宋先生（鍾景輝飾）；又例如《守業者》（2013），在劇中「失憶」的馬浚偉到最後憑「民謠」恢復記憶來一個大團圓結局等，無論是「離奇」還是「溫馨」的結尾，觀眾同樣不收貨，當時更有不少批擊聲音。不過，即使結局「爛尾」，《使徒行者》依然被視為TVB的神劇之一，小品的《先生貴性》也是如此！

不過羅嘉良與陳慧珊在最後水中接吻的一幕依然超經典！（網上圖片）

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