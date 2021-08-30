阿女又戀嚟｜唔係Kenji　唔係Catry　植詠珊揀咗跳馬王子石偉雄？

電影《行運一條龍》中，「媚姨」對周星馳講：「唔係AM 唔係FM」、甜筒輝補一句「係SM」，此段對話出名到街之巷聞，但估唔到「媚姨」個女都啱用！

媚姨話最緊要「啱Channel」！（截圖）

植詠珊與媽咪「媚姨,」一齊獲邀《阿女又戀嚟》。（IG@cathychek）

不過，此「媚姨」就不同彼「媚姨」。早前植詠珊（Cathy）就聯同媽媽「媚姨」母女檔獲邀上ViuTV節目《阿女又戀嚟》，植詠珊媽咪「媚姨」亦金句頻出非常出位！而節目上與Cathy「談戀愛」的分別有大隻型男KOL Kenji（王子健）以及大隻仔李創偉（Catry），雖然到節目最後Cathy兩個都沒有選揀繼續發展，不過近日前Catry就帶Cathy去見家長「拍拖」買餸，亦有分享「男／女友視角」，看似都幾甜蜜。

豈料事情卻峰迴路轉！日前Cathy就在IG被標註在一張與奧運選手石偉雄（Stone）並肩看方皓玟演唱會的合照，二人看似非常甜蜜，似足熱戀中的情侶！而且Cathy身上亦穿上一件貌似是男裝外套，似乎Cathy最後選擇了Stone，亦有網友留言心心emoji送上祝福。《香港01》記者曾向相中主角求證，唯兩方亦未有回覆。

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