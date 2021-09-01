德州撲克｜郭偉亮零報酬經營YouTube節目：有錢返都畀晒去做後期

由Eric Kwok（郭偉亮）、劉浩龍（師兄）和谷德昭主持的YouTube節目《圓桌德州撲克》（Round Table Poker）在最近一集宣布谷德昭因為要忙開戲將會暫時離開，並預告將會開「Season 2」，更大呻為節目勞心勞力：「我哋呢個又嘔時間，又嘔金錢，真頭係斗零都冇。」更笑言Eric剪片剪到「黐肺」，師兄又直指碌爆人情卡請嘉賓。

原來真係谷德昭講到嘅咁難搞！（截圖）

其實《圓桌德州撲克》創立將近一年，至今已經製作了接近100段影片，總共17集，現時有3.76萬訂閱人數，部分影片亦超過10萬次點擊，成績不算太差。Eric接受《香港01》記者訪問時坦言：「其實我哋算係好好彩，因為其它YouTuber通常都需要捱一年先會有一個Break，我哋做咗一個月到就爆出嚟，因為有明星效應啦好明顯。（冷笑）但如果唔係咁，我諗我哋晨早就唔做。」

Eric表示節目的粉絲主要分兩批，一種是去睇嘉賓，另一種是睇Poker。（截圖）

「實在太多嘢做，太辛苦！」到底經營《圓桌德州撲克》有幾忙呢？據Eric形容，由拍攝到成品，中間需要經過混音、剪接、美術、特效、音樂、字幕等工序：「我剪一條30分鐘嘅片，而家要10個鐘，已經係9個月後訓練有成嘅速度，啱啱開始嘅時候可能超過20個鐘，後期做Graphic嘅阿軒，我諗佢每一集都要十幾個鐘，未計字幕，整完仲要配樂，其實每一條片起碼都要40個鐘。咁我哋一個禮拜出兩條片，即係我同另一條Team加埋起碼80個鐘。」

然而，每星期大約投放2-30小時去製作《圓桌德州撲克》的Eric卻完全沒有收過，不單只是他，其它兩位主谷德昭和師兄一樣$0報酬：「其實YouTube係有錢返嘅，但啲錢全部畀晒劉翁個班底去做後期、用佢個錄影廠去拍個節目，我哋三個基本上係冇錢收過。仲未計我哋要碌人情卡，叫啲星上嚟玩，唔收錢。」而由於投放太多時間去經營一個沒收入的節目，Eric更透露自己真正搵食的工作亦受到影響，亦影響到自己陪伴家人和愛犬的時間：「但我都好堅持，因為係我鍾意嘅嘢。呢個世界好多嘢唔係講錢，係要有愛，愛先可以戰勝一切，係好老土，但又真，我已經係一個好例子。」

Eric之前擔任《聲夢傳奇》的導師和評批，現時亦是《勁歌金曲》的常任主持，加上音樂創作的工作，真係「多重影分身術」先搞得掂！（IG@eric.kwok）

另外，Eric亦表示現時正為頻道尋找資金及贊助，但目的並非為了賺錢，反而是希望可以提高節目的質素和多樣性，又大讚師兄為「傾生意」勞心勞力：「佢係呢個頻道嘅幕後生意人，我仲幫佢改咗個名叫『生意兄龍』，佢好叻、好主動出去同人傾嘢，所以要靠佢出去搵多啲生意返嚟。就係因為呢個頻道，佢之前提早幾個月返內地拍戲，留長啲時間就係為咗去識人，搵多啲機會返嚟，所以佢都好辛苦。（搵到人頂替谷德昭嘅位置未？）暫時就未決定到，不過應該會係過往嚟玩過嘅女嘉賓！」

師兄提早返內地搵生意，不過都係零報酬！（IG@lauholungwilfred）

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