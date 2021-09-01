公屋港姐陳庭欣高調曬月租十萬九肚山洋房　過600呎天台景觀一流

前港姐冠軍陳庭欣（Toby）自從與坐擁10億身家的男友楊振源（Benny）拍拖後，生活亦越來越富貴。有指，公屋出身的她去年底開始以月租10萬搬入沙田九肚山洋房，日前她就高調曬出豪宅的內部環境，極盡奢華！

曾有報道指，Benny為𠱁女友Toby開心，送了一層位於黃大仙現崇山的逾千萬單位給Toby作補償。（FB照片）

據知，昔日與家人住在九龍灣啟晴邨的陳庭欣目前租住的澐灃單號洋房，實用面積約3003平方呎，屬4房間隔，並設特大車庫，洋房另有逾400平方呎花園，以及一個逾630平方呎天台。她在自家YouTube Channel「Animore TV 動物踩過界」率先曝光了大理石浴室、天台以及客廳的部分。另外，日前慶祝34歲生日的她，又一改以往低調的作風，曬出豪宅的廚房以及飯廳大理石圓形餐枱，後方更有樓梯，可見豪宅之大。同時，有傳二人有意計劃今年結婚，因此進駐名人豪宅區築愛巢。

豪宅相當奢華！（IG/@toby_yanyan）

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身家10億的Benny除了住過千呎獨立屋，出入以800萬名驅代步，在港澳擁有十多間門市。去年先後傳出跟TVB藝人謝可逸的女友方潔盈（Jathy）有染，接連又爆出Benny搭上Toby的好姊妹蔡佩賢（Kitty）。不過，陳庭欣對於Benny是百分之百信任。

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