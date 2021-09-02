Anson Lo孖Ian掘金　拒只做廣告從業員：總之任何機會都會把握

Anson Lo與Ian今早現身時裝品牌活動，吸引近千粉絲到場支持。（葉志明攝）

MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）與陳卓賢（Ian) 今早現身中環，為時裝品牌進行拍攝，一班「神徒」與「Hellosss」為霸靚位，早上五點多已到場。Anson Lo 現身後，頻頻向「神徒」表示「辛苦晒」，而Ian亦不時點頭打招呼，十分識做。

Anson Lo在pop up店內拍攝時不時與神徒打招呼。（葉志明攝）

Anson Lo最近為新歌頻頻操肌，雖然呢日包到冚，但佢接受訪問時就預告大家好快可以見到成果。「因為新歌MV需要露手臂，所以自己都好着緊身型，同埋之後有廣告同身形有關 ，怕自己太瘦。（MV被提前曝光會唔會有影響？）好在係幾秒 ，因為隻歌自己好鐘意 ，同埋好耐無跳唱歌 ，所以大家到時應該都仲會有驚喜嘅。」

Ian似乎好鍾意呢隻道具狗。（葉志明攝）

另外，對於MIRROR由於廣告太多而被C AllStar經理人以「廣告從業員」形容，Anson Lo 與Ian 表示MIRROR一直都作是多元化發展，並感謝各界結予的機會。「我哋無諗過要忽視咩或重視咩 ，總之有任何機會都好好把握同做好 ，所以好多嘢都同時進行 ，出廣告同時都會拍劇、拍戲 。音樂我哋都出得愈來愈密 ，就好似暑假每星期都一隻歌 ，甚至MIRROR團歌亦都在籌備中，如果大家想focus 喺音樂作品上 ，我哋嚟緊會有更加多貨俾大家 。」

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Ian 近日推出新歌，有Hellosss在英國火車站租下大型電視廣告做應援，Ian笑言從未諗過周圍都有自己嘅廣告。「我純粹珍惜每一個工作機會，有就做到最好，所以知道遠在英國都有人好有心幫我買廣告，話畀大家知我係咩人， 係好多謝佢哋，因為佢哋都係想多啲人認識我、聽我嘅歌或者知道我做過的事， 係開心事。」Ian又話自己雖然甚少打卡，但每次Hellosss為佢做應援都會留意，每個在ig 標籤他的story都會有睇。