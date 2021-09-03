我是鏡粉會長｜TeamStanley睇餸食飯做應援：永遠不離不棄

「其實我都唔知點解，剩係覺得好瘋狂，好似唔做唔得，做咗又會好滿足，成件事好矛盾。」Karen當初是因為朋友的關係才「入坑」，由TeamStanley到成為邱士縉 Fan Club.HK的admin， 感覺十分奇妙，承受的壓力亦不少，但她與幾位骨幹成員卻從未動搖過，原因很簡單，她說：「屋企人就係永遠不離不棄。」



Karen說身邊的同事都知道她是TeamStanley，但並不知道她是admin。「我嘅職業係會接觸好多人，試過有客拎《MIRROR GO》片段嚟問係未我。」(葉志明攝)

Karen說她當初是因為某人才留意MIRROR這個組合，而這位「某人」正是她15歲的女兒Elise。「當時係想研究下佢追咩星，之後開始留意Stanley，最深刻係喺巴士睇總決賽，我好情不自禁嗌咗出嚟，自己都覺得尷尬，哈哈！」TeamStanley的幾位admin既有正職工作，又要照顧家人，呢份工有幾難打可想而知，就好似訪問當日，雖然是生日展覽的首日，但Karen因工作關係而未能全程參與。「其實冇錢冇時間都係我哋嘅劣勢，每次有活動要排隊，我哋都要一早衝落去，亦試過有一次旺角有活動，我哋幾個admin都請唔到假，唯有拜託相熟fans幫手舉牌，另一位admin因為喺附近工作，趁lunch衝過去企一陣，好多嘢都只能盡做。」

TeamStanley曾在MIRROR演唱會場外表演拖地，Karen回想也笑不停:「啲人話睇到流晒口水，同埋Stanley自己講過話要拖地，我哋配合晒整件事。」（受訪者提供）

壓力之中盡做

盡做的其中一項，大概包括「貼錢」吧？眼見神徒、姜糖鋪天蓋地式的生日應援，Karen雖說TeamStanley向來都是「睇餸食飯」，但看到旺角後巷、巨龍巴士等應援，不難感受到她們也在壓力中豁出去。「Stanley都有話過唔想大家使咁多錢，每次出應援物時，佢都係好怕我哋蝕錢，但我哋每次都係會叫佢放心……你問我有無貼過錢， Admin貼錢係必須㗎啦，哈哈！其實只要大家覺得效果OK或者滿意，我哋就已經覺得值，至於貼過幾多就唔再提啦，過咗就算，哈哈！」為了型聚更多TeamStanley，Karen會不定期舉行活動，就好似生日展覽上的「應援物交換區」，是讓不同的fan page在會場內擺放其設計的小禮物。所有TeamStanley都相處融洽，唔會有爭寵情況發生。

Karen認為TeamStanley雖然人數不算多 ，但勝在夠團結同和諧，像展覽這幾天，幾位admin與helpers在幾小時內將場地佈置好。(葉志明攝)

我覺得佢靚仔已經夠

Stanley在《造星》時，因經常照顧姜濤而獲「大表哥」的稱號；女友李炘頤（Alina）參加《追星3》時，Stanley經常探班之餘，亦擔任幕後創作團隊幫忙排練決賽表演，夠晒貼心；那麼，粉絲眼中的Stanley，又是一位怎麼樣的男子呢？Karen她細想了一會：「其實佢真係好努力，佢對演藝事業好有熱誠、亦好想喺呢方面發展，我哋係完全感受到佢一直朝著呢個目標而努力，當然可能有人會覺得佢唔靚仔，但佢喺我眼中靚仔咪得囉，剩係呢一點已經足夠我去支持佢。」除咗靚仔同努力之外，Stanley把幾位admin視為家人，才是令她們死心塌地原因吧？Karen說：「之前有一位admin要去英國，佢當時錄咗條片，其中一句說話係佢話我哋係佢屋企人，呢句真係好難忘。其實我哋都好想佢講，雖然唔係每個人都欣賞你，但我哋絕對係無條件咁去支持，希望佢得到呢份力量嘅同時，亦可以好清晰咁朝著目標前進。」