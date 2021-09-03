兒歌金曲｜姚焯菲又唱又跳勁青春　李家仁醫生獻唱《小明坐火車》

《聲夢》四小花姚焯菲、鍾柔美、文凱婷及詹天文，在《兒歌金曲SUMMERFEST》同台獻唱《多啦A夢》新版主題曲《夢》。

《問題天天都多》、《魔法咕嚕咕嚕》等都是不少人心中經典童年回憶，本周六播出的《兒歌金曲SUMMERFEST》，專誠四出聯絡歌曲原唱者現身節目表演，分別是《櫻桃小丸子》主題曲《問題天天都多》原唱者歐倩怡、《魔法咕嚕咕嚕》原唱者滕麗名及《小明坐火車》原唱者李家仁醫生！聲夢幾位學員姚焯菲、鍾柔美等都又唱又跳，相當熱鬧。

歐倩怡席間大方透露《問題天天都多》確實帶給她很多工作及登台機會。

對於歌曲爆紅超過20載，歐倩怡與滕麗名均大感驚喜；已為兩名小孩之母的歐倩怡保養得宜，不但身型勁FIT而且皮膚白滑亮麗，配以一身青春打扮又唱又跳，說她只有20多歲也有人相信；歐倩怡席間大方透露《問題天天都多》確實帶給她很多工作及登台機會。滕麗名是次現身舞台獻唱亦相當難得，原來她只公開獻唱過《咕嚕咕嚕》2至3次，今次全因想答謝投票粉絲才破例公開獻唱，並笑言：「我知我出事！」阿滕又分享小時候最愛偷看卡通片，故兒歌對她來說也是別具意義。

滕麗名是次現身舞台獻唱亦相當難得，原來她只公開獻唱過《咕嚕咕嚕》2至3次，今次全因想答謝投票粉絲才破例公開獻唱

而於2001年推出的《小明坐火車》，當年引發不少熱議，原唱李家仁醫生雖已過退休年齡，但仍活力十足地又跳又唱首本名曲，配以魔術師造型，極盡視聽之娛。另外《聲夢》四小花姚焯菲、鍾柔美、文凱婷及詹天文同台獻唱《多啦A夢》新版主題曲《夢》一幕亦相當吸睛，四人無論舉手投足均充滿童真，青春又可愛。

李家仁醫生雖已過退休年齡，但仍活力十足地又跳又唱首本名曲，配以魔術師造型《小明坐火車》。