碧波遊浪記︱余曉彤斥資六位數買遊艇　載梁諾妍出海探秘險撞船

由梁諾妍（Inez）、余曉彤（Hidy）主持的香港開電視新節目《碧波遊浪記》，將於周六（4日）晚上10時首播，節目以二人挑戰海上自駕遊為題，在香港水域闖蕩尋找本地海洋秘境，務求讓觀眾在家中都可以欣賞世界級的海洋奇觀。而首集節目就見證Hidy處女啟航，梁諾妍更是她首位乘客，不過首次駕艇出海的Hidy表現狼狽，嚇得Inez咿嘩鬼叫，落船後更笑言：「要食多啲嘢定驚！」



由梁諾妍（Inez）、余曉彤（Hidy）主持的香港開電視新節目《碧波遊浪記》將於周六晚上10時首播。

Hidy斥資六位數買遊艇

即將成為人母的Inez，在節目中與Hidy勇闖香港水域冒險，期間二人更毫不吝嗇在鏡頭前以泳裝上陣，大晒Fit爆身形。首集，Hidy終於迎接與朋友斥資六位數買的遊艇，來到實戰時刻，她表示：「考咗5年船牌，第一次揸船出海，既興奮，又緊張。」首次挑戰駕船出海，Hidy顯得手忙腳亂，竟在海上以S型行駛，不過短短15分鐘的船程，花逾30分鐘都未到目的地，而且不時駛得太近其他船隻或岸，嚇得Inez驚慌大叫：「撞喇撞喇！」狀甚惹笑，而拍攝期間Hidy亦笑言：「可唔可以唔好播呢段出街，我驚冇人敢坐我架船。」

Inez與Hidy同是愛冒險之人，Inez透露人生最冒險一次，是去極地攝氏零下50度跑超級馬拉松，她認為這是「幾玩命」的，而Hidy自言曾嘗試與廿多條鯊魚一起游水，又試過在鱷魚旁邊潛水，認真大膽。