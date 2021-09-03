余文樂拍賣極罕古董勞力士迪通拿　估價逾1200萬破佳士得紀錄

余文樂一向愛收藏手錶及珍貴藝術品，而最近他便把部份精選藝術品、腕錶及NFT珍藏公開拍賣，與大眾分享其鮮為人知的多元化收藏之路，回顧他二十年的職業生涯，並感受他對生活與藝術的熱情與追求。

余文樂跟太太一向恩愛。（余文樂ig圖片）

此次拍賣適逢余文樂先生四十歲生日，他因而決定聯同好友們的藏品一同上拍，並將拍品部份拍賣收益撥捐「願望成真基金」。該基金旨在為居於中國香港及澳門、三至十七歲並患有重病的兒童實現改寫生命的願望，透過願望成真的體驗令他們的人生充滿希望、力量及快樂。

拍賣除了推出余文樂珍藏的一組由Larva Labs創作的罕見CryptoPunks、Larva Labs的最新力作Meebits和Yuga Labs創作的Bored Ape Yacht Club（BAYC）的NFT加密藝術拍品外，其他精選拍品還包括喬治·康多的《修女與神父》及一枚極罕有的勞力士迪通拿，配Paul Newman “RCO”錶盤，型號6263腕錶。勞力士最高估價更超過一千二百萬港元 。

佳士得名錶網上拍賣歷來最高估價拍品， 勞力士極罕有,不銹鋼迪通拿,配 Paul Newman “RCO”錶盤,附原廠證書, 型號 6263約 1969 年製 估價:港元 8,500,000 – 12,500,000/（圖片由佳士得提供）

余文樂先生表示：「我十分興奮能夠與佳士得攜手合作， 與來自世界各地的藏家分享我的藝術及生活愛好。拍賣除了慶祝我四十歲的生日，更是對我這些年來的收藏旅程和二十年的職業生涯的一個小總結。我非常期待與佳士得在未來繼續並肩，拓闊更精彩的藝術收藏篇章。」

LARVA LABS (創於 2005)《CRYPTOPUNK 9997》 非同質化代幣 (NFT) 估價:港元 4,800,000 – 6,800,000/（圖片由佳士得提供）