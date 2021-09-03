父親回港隔離突然腦出血逝世　麥雅緻悲痛悼念：心像穿了個大洞

麥雅緻和老公張頴康第三個小朋友將於10月出世，但她今日（3/9）突然卻在社交網站宣布父親離世消息，指父親從美國回港隔離第六晚（30/8）因突發性腦出血昏迷，翌晚與世長辭：「我和媽媽及家人十分傷感及不捨，但會堅強的面對，在此告知大家這傷感的消息。」

全文如下：

各位關心我們的粉絲及朋友們，

我爸爸(Mark Mak) 從美國回港在隔離的第六天晚上（八月三十日） 因突發性腦出血昏迷，延致隔天晚上便撒手塵寰，離開了我們。 我和媽媽及家人十分傷感及不捨，但會堅強的面對，在此告知大家這傷感的消息。

我的心像穿了一個大洞，不知道會不會好起來，但我的世界從此已不再一樣。 我和爸爸真的真的很親近，他會參與很多我和好朋友的聚會，亦能和大家相處融洽。

這幾天和老公回想起很多近年和爸爸的相處點滴，我是他的唯一女兒，他從來都是這麼疼錫我，甚至有時會呷女婿的醋。

他近年最愛的就是（孫女）小豆及（孫仔）

小花生，我知道爸爸最愛兩個孫兒，對於他的離開，小豆哭了一個晚上，但她擔任起安慰及照顧我的角色，一直給我心靈慰藉，而我很佩服我媽媽的堅強，她雖仍在隔離中，但還是擔心懷着胎兒的我。

我真的很想念及不捨得我爸爸，因為事出突然，他沒有留下半點說話，在他彌留之際，我跟他說，要用他的方式去給我感應，送別他的那個晚上，回到家裏我嚎哭了很久，後來就聽到了他給我感應⋯

I can't stay yes I know

You know I hate to go

But goodbye love was sweet

Our worlds can never meet

So I'll cry just a little cause I love you so

And I'll sigh just a little cause I have to go away

這是蓮花樂隊的歌曲Just A Little, 爸爸很喜歡Sam Hui ，我自小就跟着一起聽，但這首歌的英文歌詞，我竟然從來不知道。

我深信這是他給我的第一個感應⋯

我不知道在多久以後才能不哭，但我知道以後的每一天，都會帶着思念想念爸爸。

我真的真的很不捨得他⋯

請大家給予我一點時間，未能回覆各位的留言，請見諒⋯