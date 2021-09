Marvel首套華裔超級英雄片《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)由梁朝偉、劉思慕(Simu Liu)、Awkwafina和陳法拉等主演,電影現已上映中,口碑不錯獲得大量好評。不少人大讚陳法拉在戲中靚到飛起,比起她之前在港效力無綫(TVB)期間有過之而無不及,果然是華姐出身!不過,陳法拉參選《2015年度國際華裔小姐競選》時只贏得亞軍,未有機會以冠軍身份坐上寶座,到底當年冠軍是哪一位?點擊下圖睇答案,順便重溫當年法拉靚樣:

