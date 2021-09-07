Jeremy＠MIRROR 樂見fans群壯大：代表呢一年努力係有得着

Jeremy首次出席個人活動，他笑言十分緊張：「平時有AK、Lokman佢哋，我都唔使點講嘢，而家隻手都仲震緊。」(葉志明攝)

MIRROR成員李駿傑（Jeremy）今午在尖沙咀出席水晶品牌活動，一班Unicorn為了霸靚位慶祝偶像明天26歲生日，早上6點就到場。身穿黑色西裝嘅Jeremy，到場後引來一陣哄動，而他在店內拍攝期間，亦不時與Unicorn揮手。

收蛋糕好開心。(葉志明攝)

其後他步出店外，Unicorn即時為他唱生日歌，並送上蛋糕，Jeremy接受訪問表示：「好感動，因為佢哋係將我之前作嘅一首melody改成生日歌，所以好驚喜。」Jeremy表示生日應該會在工作中度過，感覺十分特別，而生日願望係希望疫情可以盡快結束。「好耐都冇去旅行，希望可以去泰國游水。」

Jeremy在店內拍攝時，亦不忘與Unicorn打招呼。(葉志明攝)

提到Unicorn為了慶祝他生日，特地舉行了相展及限定cafe，Jeremy原來昨日已經去打卡了，不過他亦希望fans能夠將集資嘅錢用在善事之上。「雖然佢哋今次都有義賣去幫助毛孩⁬，令毛孩有更好環境，不過大家其實可以將啲錢拎去做更多善事，但都開心嘅，因為feel到今年有更多 fans支持自己，又有好多唔同嘅應援，令我感到kingdom愈來愈大。同埋都代表自己同MIRROR呢一年嘅努力係有得着。」

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