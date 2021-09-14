失落的符號｜Dan Brown小說改編成美劇　破解古老密碼掀推理熱潮

大家還記得在00年代風靡全球的小說作家Dan Brown掀起的懸疑推理熱潮？而五套教授羅柏蘭登（Robert Langdon）小說系列中的《達文西密碼》（Da Vinci Code）、《天使與魔鬼》（Angels and Demons）及《地獄解碼》（Inferno）均被改編成電影，更有奧斯卡影帝湯漢斯（Tom Hanks）主演，而另一部作品《失落的符號》（The Lost Symbols）終於改編成美劇，即將於9月17日上架。

《失落的符號》原版小說故事發生在《天使與魔鬼》及《達文西密碼》之後，不過美劇版本的時間線就推前了，變成電影系列的前傳，因而劇情會聚焦在年輕版的羅柏蘭登教授。劇情主要講述蘭登教授的導師被綁架後，這位符號學專家發現自己陷入一連串的致命謎團中，及後中情局迫使他加入一個專案小組，進而揭開了一個令人不寒而慄的陰謀。

在預告中提及「說起歷史上的符號，依然有許多人會把自然力量歸咎於符號，像是十字符號、數字 13、幸運符號、霉運符號，所以在什麼時候開始那些原本象徵好運的符號變成了衰運符號？」，設合《失落的符號》的劇名及預告片段，相信劇情包含Dan Brown式驚慄元素︰秘密社團、全球陰謀及大量未破解的古老密碼等。另外，繼早前的《靚太殺機2》（Why Women Kill 2）後，《失落的符號》是另一套由TVB與Imagine Entertainment 合營公司參與製作的美劇，並於在9月17日全港獨家登陸myTV SUPER，緊貼美國點播，屆時所有myTV Gold客戶可以先睹為快。此外，第一集所有myTV SUPER用戶均可免費收看，全城追尋真相，解構神秘學。

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