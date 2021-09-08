七救星︱Kathy仔性感造型影寫真搣走麻甩味：多謝滿足我依個心願

由七仙羽（七師傅）、王頌茵（Kathy仔）及陳安立（Brian）主持的ViuTV綜藝節目《七救星》上星期已播出最後一集，當中就講到七師傅為Kathy仔影寫真增添女人味來增強事業運。Kathy仔昨晚（7日）在IG上載當日的靚相並寫着：「我嚟找數啦，整理咗一陣，就精選咗幾張同大家分享。真係好多謝製作組同師傅滿足咗我依個心願，一直都唔敢試，結果師傅睇穿咗我係要試，未必做得最好但起碼我試咗」。



Kathy仔換上吊帶連身裙等性感造型影寫真，她在攝影師的指導下擺出誘人甫士大曬女人味。（IG/ @k_thyy）

Kathy仔換上吊帶連身裙和露腰上衣加短褲等性感造型影寫真，她在攝影師的指導下擺出誘人甫士大曬女人味。七師傅亦搞鬼地加入，與Kathy仔換上姊妹裝合照，今次的拍攝讓Kathy仔留下深刻回憶，她亦有感謝拍檔Brian以及七師傅：「仲有多謝好拍檔Brian，你真係可以試吓玩棟篤笑，一齊同師傅玩。多謝師傅，真係唔只你哋睇到嘅時候，拍嗰陣我哋都笑到癲咗，都多謝咁多位嘉賓肯同我地一齊玩一齊癲。講真初初知道要同師傅一齊做節目係緊張嘅，但結果好開心，我愛師傅。」網民非常滿意Kathy仔的新造型，亦大讚她有耳目一新的感覺：「咁着好有女人味呀」、「突破自己，麻甩味拜拜」。

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