梁朝偉有份主演的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)現正上映,不少觀眾大讚其飾演的「文武」有血有肉,而他接受鄭裕玲(Do姐)訪問時更指自己喜愛水上活動!繼昨日(7/9)公開手執衝浪板的靚仔相,梁朝偉今日亦有在IG出招,於限時動態中貼出一條出海玩帆船的片段,片中的他戴着太陽眼鏡,一邊拉着線索操控帆船,一邊Chok出型仔表情,抬頭望天氣的動作更是Pro到核爆,雖然短片僅得6秒,但足以令粉絲心動!

點擊下圖觀看「文武」型爆畫面,以及梁朝偉玩帆船情形:

+ 14

尚氣︱陳法拉靚到飛起只贏華姐亞軍 當年冠軍到底係邊個?