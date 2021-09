陳法拉有份主演的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)現正上映,不少觀眾大讚她飾演的「映麗」仙氣十足,與戲中老公「文武」梁朝偉襯到絕!落足心機宣傳的她除了接受傳媒訪問,亦有在社交平台頻頻出招,今日(8/9)她便在IG貼出一張自己攤大手板的戲中畫面,更於圖片上配字「你繼續吹」,明顯向劉德華《愛君如夢》「你繼續吹」的Meme致敬,而陳法拉亦有在帖文寫道:「要Tag你講廣東話嘅朋友(@ your cantonese-speaking friends)」,氹得網民非常開心,更有人話要拎嚟做Sticker!

