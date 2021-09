梁朝偉有份主演的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)風靡全球,無論香港或美國都票房大收,大批影迷都大讚梁朝偉飾演的「文武」比主角劉思慕更為搶眼。而在同樣現正上映荷里活電影《回憶潛行》(Reminiscence)中演出的吳彥祖就帶同8歲女兒吳斐然(Raven)入場支持梁朝偉。

吳彥祖在Instagram上載了三張照片,並留言寫道:「多麼棒的電影!很高興看到一些香港前輩,很開心跟女兒分享這個觀看經驗,讓她在成長中看到在大銀幕上像我們這樣的人!」他標記了梁朝偉、楊紫瓊、元華、劉思慕及Awkwafina的Instagram,不過竟然沒有標記陳法拉。另外,在照片中吳彥祖亦去了看《尚氣》的Figure。

