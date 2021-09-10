幫緊你應援團︱Ian談心底話坦言不愛笑　擔心觀眾覺得是節目效果

ViuTV全新綜藝《幫緊你應援團》由MIRROR成員楊樂文（Lokman）、邱傲然（Tiger）及王智德（Alton）夥拍岑樂怡（阿妹）組成應援團，為主角完成夢想送出驚喜。昨晚（9日）的一集就講到Lokman與阿妹收到Cami的委託，為患有先天性成骨不全症（俗稱玻璃骨）的好友斌琳帶來驚喜，達成斌琳見偶像陳卓賢（Ian）的願望。這個驚喜任務十分成功，除了為斌琳留下美好回憶外，Ian亦有非常深的體會，同時令他意識到一直以來付出的努力都是值得的。



這個驚喜任務十分成功，除了為斌琳留下美好回憶外，Ian亦有非常深的體會，同時令他意識到一直以來付出的努力都是值得的。（受訪者提供）

Ian說自己不是愛笑的人，但斌琳由心而發的笑容令他意會到，自己原來有正面影響別人的能力：「佢話見到我嘅笑容好開心，但令我印象最深刻係佢嘅笑容。佢永遠都係笑住，望住佢笑我就好自然笑咗出嚟，原來由心而發嘅開心係會令身邊嘅人都開心。覺得自己嘅努力冇白費，我嘅職業、我做到嘅嘢，原來可以帶到一個咁重要嘅回憶畀佢。嗰刻覺得辛苦做嘢，努力啲都係值得，令到自己愈嚟愈有影響力，原來可以正面影響到人哋。」

起初接受委託時，Ian坦言感到擔心，全因他不想別人覺得這只是節目效果：「好唔想大家覺得純粹係個節目，衷心多謝大家，感受到係想畀一個美好回憶佢，令到我好享受。之前都試過做類似嘅事，畀Surprise其他人，但唔係咁嘅形式。」令Ian感動的不單只是斌琳樂天的性格，還有斌琳與Cami之間深厚的感情：「佢同Cami嘅友誼好美好，旁人見到都會毛管戙，人生中搵到對自己生命好重要嘅朋友，好戥佢哋開心。」

Ian說自己不是愛笑的人，但斌琳由心而發的笑容令他意會到，自己原來有正面影響別人的能力。（影片截圖）

今次的驚喜任務對Ian來說意義重大，他笑言過程感動又緊張，Ian拍攝過後還邀請斌琳看《我是現場》演唱會：「心跳快過Concert準備升上台嗰下，多謝大家付出的努力，好感動。知佢睇唔到MIRROR演唱會，我問佢可唔可以嚟（《我是現場》演唱會），留咗兩張飛畀佢，希望佢可以延續呢個開心。」不少網民看後直言非常感動，亦紛紛為斌琳送上打氣和祝福。

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