陳婉衡(Alycia)熱愛做運動,不時在社交平台分享健身、做瑜伽等等的照片。昨日(10日),Alycia在IG上載行山靚相寫着:「How people think I hike vs. How I actually hike(大家幻想我行山是這樣,但實際是這樣)」。她先以吊帶低胸運動造型示人,大曬驕人身形以及馬甲線,不過隨後又穿起防曬衣包到非常密實。



陳婉衡熱愛做運動,不時在社交平台分享健身、做瑜伽,行山等等的照片。(IG/ @_alyciac)

原來Alycia是要提醒大家穿防曬衣的重要性,因為過度暴曬會導致皮膚曬傷等等的情況:「暴曬不僅會曬傷,還會導致黑斑、皺紋甚至皮膚癌。作爲喜歡曬太陽的人,保護自己避免曬傷是很重要的。比起防曬霜,衣服是最有效的防曬方法之一。所以除了防曬霜以外,我經常穿起防曬衣。在陽光下玩得開心,但記住要保護好自己!」網民大讚陳婉衡Fit之外,亦表示會跟從她的建議。

同場加映

陳婉衡IG自拍短片惹整容傳聞 面目全非網民勁驚訝:邊個嚟?