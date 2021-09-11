香港小姐2021｜關楓韾腰圍勁減三吋　飲食超節制：一日都冇三餐

《2021年香港小姐競選》將於明晚（9月12日）舉行，今日陳聖瑜、關楓馨、宋宛穎和梁凱晴等12位佳麗齊集電視城一廠進行泳裝採排。



4號關楓馨（Fabienne）好fit。（葉兆康攝）

4號關楓馨（Fabienne）接受《香港01》訪問說：「個感覺（好快），估唔到聽日就係，因為仲有好多嘢排練，好似啱啱semi-final完，聽日就係決賽。心情而家暫時未緊張住，但係我相信聽日就會好緊張。」她表示自從參選後，自己的身形改變了不少：「之前腰圍可能係25，6吋，但而家就係23，所以着返啲衫都係鬆嘅，都細咗一兩個碼左右。（上圍）又冇乜大分別，但係減肥後始終會有少少，可能會縮咗少少水，哈哈。」

《2021年香港小姐競選》12位佳麗。（葉兆康攝）

她又指自己本身素食者，所以參選後每日餐單亦是十分清淡：「我係食圓形食物為主，即係番薯、菜、豆腐。近期準備到決賽我就淨係菜、番茄仔同豆腐，有時食啲牛油果同堅果就係咁多。」即一日三餐都是這三樣食物？她笑言：「我一日都冇三餐，只係一盤菜一盤番茄仔同豆腐，朝頭早食少少，下午食少少，夜晚又食少少。」

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