陳山聰作客陳敏之YouTube頻道　坦言仔仔改變其一生：佢流我嘅血

陳敏之自上月開設個人YouTube頻道後，不時邀請圈中好友擔任嘉賓。日前她就邀請情如哥哥的陳山聰作客，他除大談與太太何麗萍（Apple）的相處點滴外，亦感激敏之教路令他一擊即中做爸爸，而仔仔Jaco亦改變了山聰的人生。



陳敏之邀請情如哥哥的陳山聰作客，他除大談與太太的相處點滴外，亦感激敏之教路令他一擊即中做爸爸，而仔仔Jaco亦改變了山聰的人生。（影片截圖）

陳敏之大讚阿嫂Apple為人冷靜EQ很高，山聰認同並指太太由求婚、結婚到影婚紗相都是非常冷靜，而仔仔Jaco的這一方面與媽媽非常相似。山聰回想起在產房等仔仔出世，拍片感謝太太時已忍不住流淚，當時Apple躺在病床上還跟他說：「冷靜啲喇你，唔使喊喎」。連麻醉師亦忍不住說：「陳生，乜原來你哋拍戲啲眼淚係真。Jaco出世我喊得仲勁，但太太依然好冷靜，唔知係咪打咗麻醉針。」敏之隨即追問阿嫂有沒有激動時候，山聰坦言：「試過激到佢喊，感動就冇。（飲醉酒唔返屋企？嘔到通屋都係？）我冇唔返屋企，不過返錯屋企，只係去錯咗層數。」

陳敏之大讚阿嫂Apple為人冷靜EQ很高，山聰認同並指太太由求婚、結婚到影婚紗相都是非常冷靜。（影片截圖）

自從山聰成為爸爸後，他便由浪子變成奶爸，社交平台充滿着他與仔仔的日常互動。山聰笑言Apple曾詢問他想不想生小朋友，他當時卻指：「生乜小朋友呀，咁貴。我哋兩個自由自在，成日去旅行，玩咪好囉。」直到Apple妹妹的女女出世後，因經常幫手照顧從而激發起山聰想做爸爸的慾望，殊不知Apple卻說不想，幸得敏之教路令山聰一擊即中做了爸爸。

山聰說當時敏之叫他「唔好嘥子彈」，總之在Apple生理期之後兩星期才行房就會一擊即中，他重提當時是2019年正拍攝《大步走》：「就嚟結婚，有一晚飲完威士忌睇完劇本，上床之後諗諗吓好似係今晚，嗰時Apple瞓咗覺，我冒住俾佢咬嘅危臉試一試。（好彩佢配合你？）佢冇配合，佢話你做乜嘢呀，我話試吓，原來真係嗰次係中咗。」山聰還說仔仔Jaco改變了自己的一生：「結婚唔係最大改變，阿仔令我好大改變。佢係真真正正，世上唯一一樣真係屬於我嘅嘢，係流緊我嘅血。我變得細心咗好多，同埋觀察所有嘢冇咁粗心大意。」

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