艾美獎2021︱創意藝術艾美獎Netflix先拔頭籌　《后翼棄兵》奪7獎

第73屆艾美獎（The 73rd Primetime Emmy Awards）即將於美國時間9月19日（香港時間9月20日早上8時）在洛杉磯舉行，而大會亦率先於香港時間今早頒發部分《創意藝術艾美獎》。由Anya Taylor-Joy主演的Netflix大熱劇《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）奪得7個獎項成為大贏家。

Netflix《后翼棄兵》（The Queen's Gambit）（劇集海報）

《后翼棄兵》今次奪得最佳攝影、服裝、剪接、化妝、美術、音效剪接與混音7個獎項，而劇情主要講述60年代天才棋后的傳奇故事。主角Beth Harmon（Anya Taylor-Joy飾）的母親因車禍喪生，而被送進孤兒院。期間Beth對國際象棋產生了濃厚興趣，並發掘了無比天分。雖然及後在棋界打響了名堂，但Beth卻對鎮靜藥物成癮。Beth為了在男性主導的棋界突圍而出，決定克服濫藥，與世界最強的西洋棋手決一勝負。

另外，Disney+製作的《曼達洛人》（The Mandalorian）、性小眾劇《紐約萬花筒》（Pose）亦奪得三個獎項，而《汪達與幻視》（WandaVision）及AppleTV+的《乜都得教練》（Ted Lasso）也獲得兩個獎項。

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