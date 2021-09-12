紙房子｜最終季零冷場變戰爭片　繼Nairobi再有角色為大局犧牲？

《紙房子》（Money Heist，西班牙譯：La Casa de Papel）於2017年推出後轟動全球，除掀起了西班牙劇集熱潮，更顛覆警匪劇的原有套路，成為全球最多人看的非英語劇集。如今來到最終季，搶匪決定硬碰軍隊來一場浪漫的生死激戰。

最終季共10集，分為上下兩部推出。Part 1剛於Netflix上架，而下半季就在12月推出。（Netflix）

最終季分上下兩部上架 爆發生死戰

先作簡單的劇情回顧，《紙房子》主要計劃周詳、綽號「教授」的主腦，在不同地方召集八名各有所長的犯罪精英，策劃一場驚天動地的完美搶劫案。「教授」在行動前為他們進行「試前精讀班」及訓練，最終目標就是馬德里皇家鑄幣局，印24億無記號歐元紙幣（折合約56億港元），整個過程需要11天，希望能在不殺死任何人的情況下完成目標。

成功完成首次任務後，各路人馬再挑戰西班牙銀行，可惜計劃趕不上變化。劇迷喜愛的Nairobi（ Alba Flores飾）於第四季被Gandía殺死，來到最後的生死戰，再有重要角色離開大家。

*含劇透，逃生門在此。

承接第四季的結局，搶匪們因Nairobi的離開而信念重燃，Lisboa亦成功進入西班牙銀行跟同伴回合。可惜搶匪及人質已困在銀行100小時，而這個時候教授竟然被Sierra抓住，令同伴陷入群龍無首的狀態。在孤立無援之際，警方決定派出軍隊進行攻堅。沒有教授的指揮下，各人只能夠靠自己，在以寡敵眾下，希望能殺出重圍。

+ 8

零冷場秒變戰爭片 爆重要角色犧牲

經過第四季的精心鋪排，最終季成為最緊張刺激的一季。雖然上半部只有5集，劇情緊張得屏息靜氣，加上激烈的攻防戰猶如荷里活式的戰爭片，5集加起來4個多小時由頭打到尾毫無冷場，無論打鬥及爆破場面極具真實感，比過往集任何集數都要更高層次。值得留意的是，編劇非常懂得如何控制劇迷的情緒。特別在最後一集回顧了Tokyo與舊愛相處的畫面，然後畫面一轉就返回被困廚房，含淚與Río道別。Tokyo最後為了幫助大家爭取更多時間逃離銀行，而身中多槍，最後拉開手榴彈跟軍隊和Gandía同歸於盡，這一幕讓劇迷大感震驚。

+ 3

飾演Tokyo的Úrsula Corberó接受訪問時透露，看到劇本時非常難過，更哭得像個小孩。哭得那麼傷心不是因為最後一季，兒時知道那是最後的劇本。另外，她在幕後特輯《紙房子：從東京到柏林》（Money Heist From Tokyo to Berlin）中，帶著哽咽指自己花了數月來接受Tokyo的結局，最後在台前幕後的工作人員歡呼聲離開片場。