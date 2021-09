影帝梁朝偉有份主演的Marvel超級英雄電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings)上映後大獲好評,觀眾都激讚梁朝偉所飾演的「文武」非常搶鏡。在電影上映期間積極更新社交平台,不時上載靚相同粉絲分享。今早偉仔在Instagram上載了分別跟劉思慕、飾演Razor Fist的Florian Munteanu及導演Destin Daniel Cretton的合照。眾人在照片顯得非常融洽,而被劉思慕及導演夾在中間的偉仔則扁嘴賣萌,露出可愛的一面!有大批粉絲立即留言,並大讚偉仔非常可愛。

