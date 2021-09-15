世界養生組織｜陳自瑤黃翠如主持新節目　走入寺院體驗山林療癒

今時今日問10個人有什麼願望，9個都會答：身體健康！這些日子，疫症肆虐，人人都要增強抵抗力，才能與病毒共存。拉闊一點來看，人類平均壽命演唱了，不好好保養自己等老了體弱多病的話，苦了自己也哭了家人，怎過意的去？再者，人們只是提高了，什麼環保意識、身心靈健康、外在保養等，都成為現今世代最求養生的原因。無論閣下是否追求養生之道，節目《世界養生組織》一定適合你收看。

陳自瑤和黃翠如一起主持新節目《世界養生組織》。

由陳自瑤（Yoyo）及黃翠日主持的《世界養生組織》共13集，找來不同國家的朋友，看看他們怎樣利用自己國家的古法又好，最新研發也好，來實踐養生之道。透過節目，希望能夠集合各國之大成，為愛健康愛自己的觀眾，帶來更多與別不同的保健資訊。

在生活壓迫下，都市人的身心靈健康不多不少都會受損。大家可有聽過森林浴（shinrin-yoku）？森林浴是以增進健康和快樂為目的的方式體驗大自然的過程，透過森林浴接受大自然，讓你學會放慢腳步、喚醒感官、用五感感受森林，並與自然建立充滿療癒力量的關係。而昨晚（14/9）播出的第一集，Yoyo和翠如就帶大家認識來自日本的森林浴。

兩人特別走入山上寺院體驗山林療癒。

日本醫生會推薦病人去做森林浴減壓養生，而在香港也有充滿禪意的山上寺院舉辦山林療癒體驗。在山林療癒陪伴員歐仲南帶領下，Yoyo和翠如沐浴在大自然，喚醒五感。其後由有晢法師帶領茶禪，教大家如何專注每個當下。節目每周二更新一集，立即去免費試睇第1集：https://bit.ly/2VIaxa6

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