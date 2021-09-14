鬼吹燈之雲南蟲谷︱張雨綺打big boss痋人　怪物似足《無聲絕境》

內地電視劇《鬼吹燈之雲南蟲谷》，改編自天下霸唱的小說《鬼吹燈》系列，今集故事圍繞胡八一、王胖子等人，到了雲南獻王墓尋找傳說中的雮塵珠，其實該系列已有多個版本，而今次男主角是潘粵明飾演的胡八一、女主角是張雨綺演出的Shirley楊和姜超飾演的王胖子，不過觀眾最為關注的其實是劇中層出不窮的怪物，有一種還跟西片《無聲絕境》撞樣撞能力，確是匪夷所思。

張雨綺要打big boss痋人，緊張刺激。（劇照）

失明怪物似足《無聲絕境》。（網上圖片）

《鬼吹燈》系列，其實來來去去也是描述男主角胡八一，不停勇闖各式古墓，其間遇上各種奪命機關，及形形式式，層出不窮的守墓怪物，而今集故事來到獻王墓，胡八一等人先後遇上了帶有劇毒的屍蛾、仿如食人魚的刀齒蝰魚、刀槍不入的霍氏不死蟲、外貌如貓頭鷹的雕鴞、淺水殺手水彘蜂，但最令人毛骨悚然，殺人無數的卻是痋人，其來源是雲南巫術，將蟲卵放入女性體內，再折斷四肢殺害，當痋人破肚而出，就會變成半人半蟲的怪物，咬合力極強，血液帶毒，雖然沒有視力但耳覺異常靈敏，跟著聲音擇人而噬，所以故事結局篇，幾位主角也不能發出聲音，而這個設定，網民就覺得甚似西片《無聲絕境》，怪物造型和能力也有甚多相似之處，充滿向經典致敬的味道。

下圖睇盡劇中怪物：

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同場加映8位前無綫主播泳衣照：