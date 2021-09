劉佩玥與好姐妹一起慶祝32歲生日。(IG@arryuu)

9月9日是劉佩玥(Moon)32歲生日,連日好友輪住為Moon慶祝。一班好閨密舉行主題生日派對,齊齊著上黑色連身短裙大騷美腿,譚嘉儀貼出多張合照笑指大家是「Hong Kong’s Next Top Model “Wanna be on Top #參考America’s Next Top Model」,又寫道:「呢幾張相都得來不易~~當日個日玩完水上樂園成個頭都濕晒~~樣又歪哂~~之後即係轉場黎到咁靚咁優雅嘅 Party ,用十五分鐘即刻化返個妝梳返個頭,真係玩大變身一樣但係好開心又可以同兩位 Babe 慶祝生日!!!每年9月9 日都係你地嘅大日子!!每年都要影返張三人照,仲要年年都咁靚咁青春!生日快樂!」。

譚嘉儀貼出劉佩玥生日會靚相。(IG:@kayeepo)