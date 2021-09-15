幪面超人REVICE︱美少女大魔頭靚到揼三聲　25歲淺倉唯本身係聲優

日本經典特攝劇集《幪面超人》系列今年踏入50周年，令和系列第三部《幪面超人REVICE》亦以「50周年紀念作」之名於9月5日首播，今輯主角「幪面超人REVI」由22歲小鮮肉新星前田拳太郎飾演，不過男主角幾靚仔、幾好身手都不是劇集最大重點，因為觀眾焦點落在飾演大奸角「阿奎萊拉」的淺倉唯身上，第一集出場時便憑美貌和氣質圈粉無數，更有網民大讚她是「史上最靚奸角」，直指自己要倒戈加入邪惡一方，唔撐幪面超人。

點擊下圖觀看淺倉唯亮相《幪面超人REVICE》畫面，以及其他精選靚相（含水着）：

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現年25歲的淺倉唯在2017年以藝名「花川芽衣」入行，當時聲優偶像團體「22/7」成員，但她到2019年12月便因為身體狀況欠佳宣告畢業，直至2020年12月才以「淺倉唯」之名重回藝能界。除了《幪面超人REVICE》的演出，淺倉唯日前亦有接受當地雜誌《週刊Playboy》訪問，並拍攝了一系列水着寫真，她直指自己自小學游泳課後未着過泳衣，今次更是她首度挑戰三點式，而她回想起擔任聲優偶像時的經歷時，便指自己做完藝人工作後都要打兼職，忙到識唔到朋友。

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