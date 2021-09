黎姿 (Gigi) 雖然貴為名媛闊太,不過她並沒有放下工作歎世界,依然好努力為自己創辦的醫學美容生意拼搏,事事親力親為。前日 (16/9) 她竟然於IG出post,表示要告別公司。Gigi留言說:「要跟陪伴了我很久的office 道別,實在百感交集,一下子過往的情景不斷浮現。和夥伴們不分晝夜地工作,辛酸當然有,卻成了我們最好的磨練,令大家變得堅韌。獨處時,我會繞著會議桌一邊打圈踱步、一邊思考,估計幫我消秏了不少卡路里。好吧,就讓我帶著所有甜酸苦辣的回憶,換個全新環境,延續一直的拼搏精神,迎接下一階段的新挑戰!Time to say hello to a New Adventure」原來她只是轉換新環境,預告將有新挑戰,網民都紛紛留言為她加油打氣。

Gigi出post表示要跟公司道別。(黎姿IG)

