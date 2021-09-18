我要做業主2｜高海寧首次置業賺300萬　戶口曾只剩5000元壓力爆煲

TVB全新一輯《我要做業主2》一連六集，邀請不同的樓市及投資專家、名人、藝人，分享如何精明地為財富增值，首集就請來高海寧（高Ling）分享自己的置業心得，她在節目中大爆在供樓期間銀行戶口曾一度只剩5000元，令她崩潰！



高Ling在節目中分享首次置業貼士！（IG/@sammkoling）

入行前屬內地新移民的高Ling嘗過一家5 口蝸居旺角天台屋之苦，其最大心願是送安樂窩給父母，所以就算賺到錢都繼續做慳妹。到2015 年，終儲夠首期做業主。她於2015 年以525.7 萬元上車，購入油塘PENINSULA EAST 實用面積522 呎的兩房，高Ling指當時獲貴人點醒：「買樓最緊要你計啱條數，你有需要，你畀得起首期，你供得起就買得㗎啦，唔好諗時勢呀！當時我計完條數就覺得都可以喎。」近日PENINSULA EAST 1座高層B 室剛以838 萬元售出，估計「高Ling」手持的單位，最少升值300 萬。

高Ling依然慶幸自己有勇氣置業！（資料圖片）

當時選擇「二按」的高Ling原本想輕鬆供樓，但竟遇上危機：「我試過7個月冇搵過外快，跟住我個戶口就一路跌跌跌跌，跌到得返5000蚊，我喊呀！我真係壓力大到，諗點樣解決呢，得返5000蚊，但我要供2萬幾蚊喎。好彩嗰時屋企都畀咗少少支持我，後尾接返啲Outside jobs就好啲囉！」

高Ling稱經濟獨立，生活才會自己。

捱過這次難關後，高Ling的事業開始回升，更有傳篤信風水的她更直言2024 年開始行「九運」，北水南山，馬鞍山私樓是其心水盤。加上自己很喜歡置業，並希望可以樓換樓，越級挑戰買豪宅。今年年初更一度傳出她已搬至新晉豪宅地段沙田九肚山，並已租住玖瓏山其中一單位。不過，她就在節目笑言：「假㗎！點可能買得起呀！」

高Ling的Dream House是遠離市區加有海景。

點撃下圖睇高海寧曬三點式：