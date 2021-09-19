絕夜逢生｜第二季劇情大暴走被搣甩神作之名　主角智商急降毀全劇

Netflix比利時原創劇《絕夜逢生》（Into The Night）憑毫無冷場及充滿新鮮感的劇情大獲好評，更獲觀眾譽為神劇。剛剛上架的第二季火速登上全球排行榜的頭10位，滿心期待本季的劇情能夠維持上季水準，可惜鋪排欠缺邏輯之餘，一班主角們的智商亦直線下降，質素慘不忍睹！



《絕夜逢生》第二季已經在Netflix上架。（Netflix）

絕夜逢生｜第二季驚悚回歸解開末日預言 一文睇清三大未解之謎

承接首季結局，第二季乘客們終抵達保加利亞，在蘇聯時期留下的舊軍事碉堡避太陽。一場事故竟燒毀部分存糧，為了贖罪乘客們必須長途跋涉到挪威的全球種子庫。碉堡內的軍人認為乘客們是寄生蟲，並設法要消滅他們。當部分乘客到達種子庫，竟然遇上重重難關，被迫在雪地等死。同時留在碉堡的乘客卻面臨被處決的危機。

*以下含劇透，讀者請自行斟酌

末日劇中最常見的人性鬥爭主題例牌出現，可惜竟然因為各種低智行為而讓眾人再次陷入危機。在首季出現的人性陰暗面刻劃得非常到肉，但來到第二季卻極為牽強，例如：其中一位軍人因為看上了網紅Ines而不時像「小學雞」地吵鬧、Rik弱智得以為成為軍人的跑腿就能獲得對方的信任、私家看護Laura跟氣象學家Horst發展感情但經常為小事而吵架等，種種事阻礙劇情推進，變得拖泥帶水，甚至頻頻出現低智行為，實在看得拳頭硬了，簡直想打爆熒幕。

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最讓人氣憤的，就是本季才出現的種子庫檔案收集員Gia。第四季交代了Gia的精神失常背景，當然知道加入這角色是為了讓抵達種子庫的乘客們遇上猜測不到的困難，但由於角色太過「煩膠」，而讓人看得極不耐煩。另外，本來以為碉堡中的軍人是Big Boss，但有人突然殺出來跟軍人攬炒，頓時主線斷尾，讓人摸不著頭腦。

總括而言，第二季的劇情沒有邏輯之餘，故事更加沒有推進，暴走的情節更讓首季建立的角色刻劃毀於一旦。雖然結局的彩蛋揭開了竟然有實驗老鼠能夠在太陽出來時生還，另一邊廂有潛艇的研究人員跑向種子庫，表示下一季應該會正式揭開太陽殺人之謎。不過相信第三季要有神編劇加持，才能挽救到這套神劇。