日本萌妹藝人擁9.9cm長舌頭極驚嚇　佐藤曾成功挑戰各種花式造形

早前日本節目《ノブナカなんなん》訪問了全日本最長舌頭的女生佐藤ミケーラ倭子（Michaela）。節目中原先戴口罩現身的Michaela外貌甜美，豈料突然脫下口罩介出長舌頭，令主持人都不禁大吃一驚。

其實Michaela是日本和巴西混血兒，現時是一位藝人及YouTuber，之前是偶像組合「アイドリング（Idoling!!!）」的成員之一。節目中Michaela伸出舌頭時比下巴更長、向上時亦輕鬆碰到鼻尖。原來Michaela的舌頭長度達9.9cm，她比起健力士紀錄，印度男子10.8cm長度的舌頭短1cm，不過對比起一盤人平均7至8cm，Michaela的舌頭已經非常驚嚇。

即睇節目中Michaela在節目Show出長舌頭：

雖然Michaela的長舌頭並不影響日常生活，但卻在演藝工作上帶來誤會。她表示曾經在演吻戲時，對方突然進擊地伸出舌頭與她濕吻非常進取，最後才發現是因為Michaela的舌頭太長不自覺「主動」伸到對方口中而造成誤會！

其實Michaela的舌頭並不只一個「長」字，而且更懂得玩花式。大約一年前，Michaela曾拍攝了一段YouTube短片挑戰各式「舌頭花式」，她輕鬆完成當中兩款花朵造形。可惜另外兩款摺疊花式卻挑戰失敗。片段中Michaela非常可愛，雖然有些驚嚇，但網民都大讚她表情夠萌，更發現極近鏡的Michaela皮膚超好。片段至今已累積超過260萬次點擊。

點擊睇Michaela花式舌技以及其它靚相：

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