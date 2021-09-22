自稱「名校家長」要求取消MIRROR個唱　網民嬲爆︰憑咩干涉我追星

男團MIRROR人氣絕對是勢不可擋，除包攬各大品牌的廣告代言外，成員出席的活動總會出現萬人空巷的場面。「鏡粉」亦會為偶像準備鋪天蓋地的應援，在香港不同的角落幾乎都會看到他們的身影，不少人感歎12子重新掀起久違的追星潮。

正當MIRROR熱潮席捲全城時，社會上卻出現持相反意見者。近日網上流傳一張截圖，一群自稱「受不良風氣影響的名校家長們」去信行政長官林鄭月娥，要求她監管和問責ViuTV及旗下人氣團隊，更提出希望可以取消MIRROR六子於12月舉行的演唱會，事件隨即惹來極大迴響，不少人直言這群「名校家長」沒有資格干預港人追星的權利：「憑咩干涉我追星？」



MIRROR六子於12月舉行演唱會。（網上圖片）

信中提到MIRROR六子，姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、呂爵安（Edan）、江𤒹生（AK）以及柳應廷（Jer）於12月7日舉行的演唱會門票被黃牛黨炒至$24000一張，他們的演唱會和代言的名牌產品會「引誘年青人大肆揮霍金錢購買，造成社會上不良的狀態」，故希望特首能夠出手取消演唱會，勒令會展拒絕提供場地外，更要求監管及問責ViuTV和旗下男團。這群「名校家長」亦表示已去信「李慧瓊主席」並獲對方接納控訴，之不過他們連李慧琼的名字也寫錯，令網民不禁質疑這封信件的真偽。事件孰真孰假，政府應該打擊的是炒賣門票的黃牛黨，而非在困難時期為香港人提供娛樂的MIRROR，何況MIRROR每次都提醒粉絲們不要幫襯黃牛。

一群自稱「受不良風氣影響的名校家長們」去信行政長官林鄭月娥，要求她監管和問責ViuTV及旗下人氣團隊。（網上圖片）

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