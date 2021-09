無綫早前透露會為歌唱選秀節目《聲夢傳奇》開劇,又會讓每人都有首單曲,炎明熹(Gigi)率先有新歌《真話的清高》派台。另一位學員文凱婷(Aeren)就唱cover熱身,與傳緋聞的《聲夢》同學「火雞」孫漢霖等翻唱戴祖儀、涂毓麟合唱歌《我們再不講再見》。

文凱婷擺舊相重溫暑假時光。(IG@aerenman)

Aeren最近回顧暑假生活,先後在社交平台貼出之前staycation的相片,今日一輯水着相充滿青春活力,網民心心眼狂讚靚。在云云眾多留言之中,擔任《聲夢》導師的衛蘭都有見圖留言打招呼:「Miss you Hunnie.」 Aeren回覆一樣掛住衛蘭 「I miss you too, hope to see you soon.」親切舉動可能是新一輪合作先兆。

衛蘭做過藍組導師。(IG@aerenman)

