MIRROR睇齊韓國天團BTS激罕12子齊代言手機　絕密廣告花絮片曝光

本地人氣男團 MIRROR 自成軍起熱度一直有增無減，自上月Samsung於新品發布會上公布激罕地邀請全團合體，首度為同一系列兩部旗艦級摺機代言後，消息撼動全城鏡粉及一眾手機迷。韓國人氣天團防彈少年團 (BTS) 也是Samsung的全球代言人，MIRROR今次可謂與BTS睇齊。

韓國天團BTS (BTS IG)

早前MIRROR 全員現身邵氏片廠，以「Unfold An Era」為主題，為今次代言手機系列排舞及拍攝廣告。由今日起將陸續釋出一系列精心製作的代言照及廣告片段，打頭陣的便有首批絕密公開的幕後花絮照片。喜歡手機當平板電腦使用的隊長楊樂文（Lokman）和副隊長江𤒹生（AK）對新摺機愛不釋手，與同樣鍾情極致大畫面的姜濤、陳卓賢（Ian）、王智德（Alton）及邱士縉（Stanley）齊以黑色為主調的西裝造型亮相，帥氣的 6 子在攝影棚內大擺 Chok pose，散發迷人魅力。難得合體的 MIRROR 亦趁休息期間，運用超大屏幕暢玩手遊，與兄弟即時battle，整個錄影廠充滿歡樂氣氛。

另一邊廂，MIRROR 最強 CP 教主盧瀚霆（Anson Lo）及呂爵安（Edan）找來另外 4 位兄弟，包括：柳應廷（Jer）、邱傲然（Tiger）、李駿傑（Jeremy）及陳瑞輝（Frankie）一同試用另一款摺機，6子以顏色搶眼的西裝閃亮登場，大曬活力形象。對鏡頭敏感度極高的 MIRROR 在閃爍的鎂光燈下發揮零死角本色，不斷轉換動作兼使出招牌笑容，喜歡自拍的他們當然不會放過任何機會，稍有空檔便度好角度擺好 pose玩自拍。

MIRROR 成軍接近三年，惟隊員各有不同工作在身，鮮有全員合體。教主 Anson Lo 坦言自拍攝「調教你MIRROR」後，是次Samsung拍攝是近期 12 子首次見足全日的機會，為此感到特別滿足，非常珍惜兄弟相聚的時間。除了拍攝現場笑聲不斷，休息室內亦發生很多趣聞，姜濤率先大爆部份成員為新劇努力操 Fit 身形而自備飯盒，可惜最後因抵擋不住薯片的引誘而功虧一簣。而 Edan 則以偷拍成員睡相為樂，手機已收集超過 5 位成員的睡相，適當時會用來「回敬」兄弟。

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