Sing Sing Rabbit 攻日成功 音樂巡演因疫情關係被迫暫停

港網絡歌手星星兔(Sing Sing Rabbit）踏入十週年，再度跟廣島男歌手HIPPY合作，今次他們合唱日本流行樂團Official髭男dism第二張單曲Pretender。

疫情之下，世界停頓，但是音樂是無邊界。星星兔的座右銘是「勇於嘗試 永不停步 堅持追尋夢想」，所以在疫情爆發其間，星星兔在網絡邀請一些日本的YouTuber及歌手合作，繼續為樂迷帶來音樂娛樂。雖然在過程中，遇到不少困難，吃過不少閉門羹。當星星兔想放棄的時候，HIPPY突然出現，便一口答應了星星星兔的邀請。

星星兔和HIPPY一拍即合，香港和日本在不同地方，透過互聯網溝通分工合作，出來的效果，大家都十分滿意，由於大家的音樂理念相近，歌曲都是發放溫暖人心的正能量，今次之後，已經決定一起創作下一首原創歌曲，HIPPY更說希望未來日子星星兔可以到廣島探望他，然後可以一起合作演出，帶HIPPY也希望有機會來香港品嚐香港美食，期待於各個音樂平台聽到兩位的原創新作，現在先來聽聽他們的合唱cover歌曲Pretender，來預熱一下吧！

另外，2019年開始星星兔與日本娛樂巨頭吉本興業合作成功打開日本市場，至今已推出10首原創歌曲，日本方面安排星星兔出席日本沖繩国際映画祭，首度亮相日本傳媒，並獲得雷亞音樂會邀請於Tokyo DiverCity演出，由於反應不俗，日本公司隨即安排參與演出世界各地舉行的音樂節，可惜，疫情的關係，星星兔的音樂巡演計劃暫停，不過，星星兔深信「勇於嘗試 永不停步 堅持追尋夢想」，終有一天，夢想一定可以實現！