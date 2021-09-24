拳力以赴的我們｜辰亦儒《終極一班》造型超凍齡　張倫碩邊打邊走

內地拳擊競技真人騷《拳力以赴的我們》，今集重點是兩位大隻男星辰亦儒和張倫碩，他們雖然在選手之中年齡最大，但外形卻半點也不輸蝕，最搞笑是辰亦儒以16年前台劇《終極一班》的亞瑟王學生造型亮相，跟當年完全無變過，堪稱凍齡男神，至於落場同有太太鍾麗緹打氣的張倫碩過招，鹿死誰手，下文自有分曉。

辰亦儒重現16年前《終極一班》亞瑟王造型，完全無老過。（影片截圖）

辰亦儒帶埋道具石中劍出場。（影片截圖）

今集節目的拳手，分別是40歲的辰亦儒和39歲的張倫碩，連主持人介紹他們也是用「齡值的顛峰」，令辰亦儒不禁說「怎麼不說顏值？」。的確二人外貌十分年輕，辰亦儒穿上高中學生校服登場，主持人介紹他是《終極一班》KO榜第三名，戰力指數有9000的亞瑟王，體脂長年維持在8%，跟16年前演出該劇時對比，基本上變化不大，不折不扣是凍齡男神，他還帶了當年的道具石中劍出場，由拳賽變成Cosplay大會。至於張倫碩則是斯巴達戰士造型登場，一身健碩肌肉無可挑剔，鍾麗緹在台下猛力吹口哨，大聲為丈夫打氣。

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拳賽開始後，論身形辰亦儒較為健碩，而張倫碩就偏向靈活，二人碰撞搏拳，每每是辰亦儒揮出空拳，浪費了不少氣力，張倫碩就低頭走位，避重就輕，之後防守反擊，連環重拳打中辰亦儒，到了第3回合，辰亦儒已經被打至失去防守意識，最後響鐘完場，張倫碩以點數勝出，台下的鍾麗緹開心到跳起，大叫老公第一。

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