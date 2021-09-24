劉俊謙獲提名釜山國際電影節最佳男主角　與李帝勳、宋仲基爭視帝

「亞洲內容獎」是針對亞洲地區優秀的電視劇、OTT平台上的影集所頒布的獎項。劇集《黑道律師文森佐》分別獲提名最住創」、亞洲戲劇獎、最佳編劇以及最佳男主角。

釜山國際電影節將在下月6日開幕，而宋仲基同朴素丹亦已落實將會擔任開幕禮司儀。而為亞洲市場而新增嘅「亞洲內容獎」（ASIA CONTENTS AWARDS，簡稱ACA）喺今日公布嘅入圍名單中，宋仲基以劇集《黑道律師文森佐》角逐最佳男主角，而《Move to Heaven：我是遺物整理師》李帝勳、《半澤直樹》堺雅人亦在名單之中，不過講到驚喜嘅，一定係新一代香港男神劉俊謙亦憑ViuTV劇集《二月廿九》入圍！

劉俊謙以《二月廿九》提名最佳男主角，與韓國視帝李帝勳、宋仲基一較高下。

《二月廿九》去年播出時無論題材、劇情、演員都大獲好評，最高收視曾達3.3，續集亦已鐵定本月底開拍，除原班人馬之外，亦會加入蔡思韵。能夠與韓國男神李帝勳、宋仲基角逐最佳男主角，劉俊謙接受訪問時表示：「好開心可以殺入最後6強，覺得好榮幸，因為呢個獎認受性好高，自己亦都未入圍過亞洲嘅獎項，當中幾位競選演員都係我妹妹、朋友嘅偶像，令我更感榮幸。同埋嚟接會拍績集《940920》，希望可以為大家打下一支強心針，用一個好振奮嘅士氣為香港製造更好嘅劇集。」劉俊謙表示由於疫情關係，所以未能親身飛到韓國參加頒獎禮，但目前正商討以視像方式參與。

內地男星白宇亦以劇集《沉默的真相》角逐最佳男主角。

至於最佳女主角方面，分別有《秘密森林2》裴斗娜、 《Sweet Home》李詩英、《今際之國的闖關者》土屋太鳳、 內地劇集《小捨得》宋佳、印度劇集《Ajeeb Daastaans愛情密語》Nushrat Bharucha，競爭十分激烈。