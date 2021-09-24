陳蕾演唱會兩度加場　樂迷哭訴買唔到飛

陳蕾將在下月舉行演唱會兼推出加盟華納唱片後首張專輯，絕對係可喜加賀。

剛推出新歌嘅陳蕾，下月將在麥花臣場館舉行其首個大型個人演唱會《陳蕾沙門演唱會2021》，原定兩場嘅門票於一小時內被火速掃空，雖然唱片公司馬上宣布加開一場，但仍有大批樂迷表示買不到門票。陳蕾與唱片公司商量後決定加開10月28日最後一場，門票今天下午開賣立即被全數掃清，一票難求。對於首次大型個唱可以兩度加場，而樂迷反應亦相當熱烈，陳蕾表示非常意想不到，並承諾會在這個月好好閉關養聲養身，務求為大家帶來4場精彩演出，報答各位的厚愛。

新歌以《沙門》為名，陳蕾希望大家透過她的音樂和表演感受到箇中想分享的訊息。

今次演唱會海報的拍攝和《沙門》MV同步進行。陳蕾一直也喜歡民族色彩濃厚的文化，尤其自己在幾年前到過尼泊爾旅行時，深深愛上當地的民族風。所以今次拍攝海報亦特地駁了一頭dreadlock髮型，和加插了很多這種風格的擺設及佈景。而當日為了拍攝MV，陳蕾以這一身民族宗教風打扮，與工作人員和攝製隊走半小時上山上一個古舊寺廟拍攝。途中要忍受蚊叮蟲咬和炎熱的天氣，冒著危險走這段山路，幸好最後拍攝順利完成，陳蕾亦非常欣賞成品的效果，覺得一切辛苦也值得。而每次音樂會陳蕾除了會演唱自己的作品外，也會挑選不少驚喜曲目，以新編曲及其獨特聲線讓樂迷感到耳目一新。究竟今次陳蕾會如何安排歌單，她表示大家一定要拭目以待！期待在久違了的現場跟大家見面。陳蕾更透露，演唱會首日將會推出加盟華納唱片後首張專輯，希望樂迷可以欣賞演出後帶著新專輯回家慢慢細味。