洪欣自爆每次分手必定破壞關係令男方憎恨自己　蔡少芬大讚好成功

蔡少芬 (Ada)、陳法蓉、洪欣以及朱茵是圈中出名的好閨密，最近她們四姊妹更一起參演內地真人騷《請吃飯的姐姐》。日前洪欣就分享了她們在節目中的一段視頻，片中她們四人均穿上睡衣兼且素顏上陣坐在床上聊天，完全不介意以真面目示人。Ada問她們：「我們四個人當中，你覺得對愛情最理智的是誰？」洪欣表示最不理智的是陳法蓉，她比對方好一點點，她認為Ada和朱茵最理智，但朱茵卻不認為如此：「我不理智的，我會非常投入，把自己掉下去，痛到死，然後走，就走得很爽。」她認為Ada才是最理智的，Ada也直言自己很理智：「我就是如果感覺有問題，我會努力，努力完了，過了一個禮拜我覺得夠了。」

4人一起演出節目。(抖音截圖)

而洪欣就表示她跟Ada相反：「如果我知道那個人不行，我會製造很多事情，就是我跟他沒辦法繼續，就把這個 (關係) 打得很爛，我才走的，我一般是這樣的。」她這樣做目的是要讓自己回不了頭：「因為有些男孩子他喜歡你，他會求你，我心軟，所以我都打得很爛，讓他也討厭我，恨我，那他就不會再來找我。」Ada聽罷即說：「你非常成功，我很恭喜你，你真的很厲害。」陳法蓉也附和着說：「對，每一個都是這樣的。」

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