我要做業主2｜黃庭鋒靠台慶51萬獎金做首期　擁濕地公園景勁Chill

由胡諾言、Patrick Sir和李旻芳主持的《我要做業主2》最新一集就請來泳兒和黃庭鋒分享置業之路，當中，黃庭鋒就憑2018年在《萬千星輝賀台慶》奪得大獎，贏得逾百萬獎金、獎品，包括51萬銀行存款，他更以台慶獎金入市買樓。



真係好好彩呀！（電視截圖）

他與JM（文詠珊）是小學同學。（IG/@tingfung0602）

黃庭鋒在2020年入市天水圍Wetland Seasons Park 3期新樓盤，原先只打算用獎金帶家人「豪華遊」的他，在母親催谷下決定用獎金買樓，他更直言今次首置入市需要非常大的勇氣，會自己支付首期及供樓。黃庭鋒入市Wetland Seasons Park主要母親喜歡濕地公園的概念，加上拍攝《香港原味道》後令他更注重環保。他在節目中講道：「講到尾都要多謝TVB。」他更在節目中率先預演收樓，可見單位景觀一流。

黃庭鋒稱要多謝TVB！（電視截圖）

點撃下圖率先睇單位：

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現年33歲的黃庭鋒曾於英國日本留學，中大體育及運動科學系碩士畢業後曾於國際學校做過體育老師。自2016年加入TVB後，主持拍劇機會不絕。他最近在監製關樹明的新劇《OPM》擔正做男主角，劇集以金融為主題，黃庭鋒更會周旋於兩大女神湯洛雯和蘇皓兒之間，黃庭鋒亦為此劇努力做Gym操練，似乎戲中又要大曬肌肉。

擔正！！（葉志明攝）

2019年，黃庭鋒突然被不知名人士在TVB的外牆上追討欠債，根據其他傳媒的資料，位於將軍澳的TVB外牆被人以黑色噴漆噴上「TVB黃庭鋒欠債還$」，暫時未知是何人所為，平日他有自駕，不像有財困煩惱。在事發大約三小時後，黃庭鋒於其Instagram上首度開腔交代事件。

自己交代事件。（IG@黃庭鋒）