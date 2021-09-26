向佐與內地網紅拳賽在即　官方突然宣布取消被網友質疑有人縮沙

由內地舉辦的拳擊節目《功夫嘉年華》即將開辦，不少觀眾都非常期待這個比賽，事源直播網紅曹雲金早前點評了5月份向佐和藥水哥的那場拳場，直言不同量級之間的挑戰中藥水哥的勇氣確實讓人佩服，同時說到，如果藥水哥不是選擇投降的話，按照規則來講，打到最後誰輸誰贏還有未可知。這個點批之後不少網友指曹雲金是在刷熱度，更招惹到了向佐，雙方在網絡上進行了一波互動之後，直接約好了要在《功夫嘉年華》的八角籠裡，進行一場拳拳到肉的對抗。

二人原本有拳賽。（微博）

開鑼在即，怎知道官方網站突然宣布向佐有突發情況，無法參加這比賽，然後一眾網友感到突然，懷疑向佐是否臨陣縮沙，更成為了微博熱搜話題。以向佐的性格，當然不會沉默，在昨天（25日）晚上他在自己的微博帳戶回應了退賽這事，向佐寫道：「很榮幸收到虎牙功夫嘉年華的邀請，但在備戰訓練時遭遇肌肉拉傷，與醫生溝通後不建議進行高強度運動，很遺憾錯過此次比賽，我期待下一次的合作，共同發揚格鬥精神。」

解釋過後一眾內地網友便相當擔心向佐的傷勢，並成為熱搜，亦留言寫道：「快點康復」、「期待下一次比賽中還有你英姿颯勇的英姿」、「身體健康第一，要好好照顧自己」。

二人在微博互動的照片！

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