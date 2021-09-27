90年代超模Linda Evangelista自爆神隱真相　整容失敗陷嚴重抑鬱

於90年代叱吒時裝界的傳奇超模Linda Evangelista是全球最早的超模之一，跟Naomi Campbell、Cindy Crawford、Christy Turlington、Claudia Schiffer等超模睇齊。不過現年56歲的Linda近年甚少在公開場合露面，在社交平台亦甚少上載有關自己的消息。日前（23/9）她在IG透露自己5年前接受了冷凍溶脂手術後，出現罕見副作用導致永久毀容的真相。

傳奇超模Linda Evangelista是全球最早的超模之一，於90年代叱吒時裝界。（IG/@lindaevangelista）

Linda Evangelista在聲明表示要向對於沒有工作而感到困惑的粉絲們公開一個神隱5年的錯誤：「做了Zeltiq的CoolSculpting（冷凍溶脂手術）後，被無情地毀容，還造成反效果，反而讓脂肪細胞增加，在2次矯正失敗後永久毀容」，而外貌才變成媒體所形容為「面目全非」。她續指整容手術造成反常性脂肪增生（Paradoxical Adipose Hyperplasia，PAH）相當罕見，因在150萬件手術中會只會出現0.0051%。但讓Linda感不滿的是，在手術前沒有被告知相關風險，並坦言生活被PAH摧毀，因而陷入嚴重抑鬱、悲傷、厭惡自我的循環。

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Linda指將會控告該整容機構，望能藉此擺脫羞辱感，讓外界明白發生了什麼事，才能重新提起自信走出家門。昨日她再於IG上載了所屬律師的聲明，並希望折磨自己的真相能透過法律來讓更多人知道。

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