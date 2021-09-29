「黃慘盈」李嘉文Jessica拍美劇演大學生　有對白威水過唔少港星

前毛記電視「偽員」李嘉文（Jessica）2017年離巢搣甩「黃慘盈」藝名並遠赴美國紐約修讀戲劇課程，及後順勢留在當地發展尋求機會，而最近兩年愈做愈順的她，更有份在Amazon Prime Video劇集《Modern Love》（港譯《摩登情愛》）第二季亮相，比起不少港星更加犀利，明顯行緊陳法拉赴美發展條路！

《Modern Love》第二季於上月13日上架，《權力遊戲》「Jon Snow」Kit Harington（右上）在第三集《Strangers on a (Dublin) Train》（火車上的陌生人）亮相。（劇集海報）

《Modern Love》第二季於上月13日上架，而Jessica則於第四集《A Life Plan for Two, Followed by One》（兩個人很美好，一個人也不賴）中出場，她飾演一名大學生，並與女主角Dominique Fishback（飾Lil）有對手戲，雖然她只有一句對白「Hey! Looking for Brooklyn? He’s in the shower.（喂，你搵布魯克林仔？佢沖緊涼呀）」，但美國影視圈比起香港娛樂圈競爭更激烈，所以她已經非常出色。

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除了《Modern Love》之外，Jessica亦曾在其他美劇中演出，例如NBC劇集《New Amsterdam》（紐約新醫革命）和金球獎影后Awkwafina主演劇集《Awkwafina Is Nora from Queens》。在《Awkwafina Is Nora from Queens》中，Jessica飾演一名侍應，劇中她被客人撞跌托盤之餘，更遭對方侮辱，非常慘情。

Jessica亦有在Comedy Central劇集《Awkwafina Is Nora from Queens》中演出。（劇集畫面）

談到美國演藝生活，Jessica今年5月接受「紐約香港協會」訪問時便好有成功感：「即使冇賺到更多嘅錢，但我覺得好成功。」她又指自己好想念香港茶餐廳的「茶走」：「我喺紐約搵唔到任何好飲嘅『茶走』，真係好掛住隻味。」