「黃慘盈」李嘉文Jessica拍美劇演大學生　有對白威水過唔少港星

前毛記電視「偽員」李嘉文(Jessica)2017年離巢搣甩「黃慘盈」藝名並遠赴美國紐約修讀戲劇課程,及後順勢留在當地發展尋求機會,而最近兩年愈做愈順的她,更有份在Amazon Prime Video劇集《Modern Love》(港譯《摩登情愛》)第二季亮相,比起不少港星更加犀利,明顯行緊陳法拉赴美發展條路!

《Modern Love》第二季於上月13日上架,《權力遊戲》「Jon Snow」Kit Harington(右上)在第三集《Strangers on a (Dublin) Train》(火車上的陌生人)亮相。(劇集海報)

《Modern Love》第二季於上月13日上架,而Jessica則於第四集《A Life Plan for Two, Followed by One》(兩個人很美好,一個人也不賴)中出場,她飾演一名大學生,並與女主角Dominique Fishback(飾Lil)有對手戲,雖然她只有一句對白「Hey! Looking for Brooklyn? He’s in the shower.(喂,你搵布魯克林仔?佢沖緊涼呀)」,但美國影視圈比起香港娛樂圈競爭更激烈,所以她已經非常出色。

點擊下圖觀看Jessica亮相畫面以及Jessica的IG靚相:

除了《Modern Love》之外,Jessica亦曾在其他美劇中演出,例如NBC劇集《New Amsterdam》(紐約新醫革命)和金球獎影后Awkwafina主演劇集《Awkwafina Is Nora from Queens》。在《Awkwafina Is Nora from Queens》中,Jessica飾演一名侍應,劇中她被客人撞跌托盤之餘,更遭對方侮辱,非常慘情。

Jessica亦有在Comedy Central劇集《Awkwafina Is Nora from Queens》中演出。(劇集畫面)

談到美國演藝生活,Jessica今年5月接受「紐約香港協會」訪問時便好有成功感:「即使冇賺到更多嘅錢,但我覺得好成功。」她又指自己好想念香港茶餐廳的「茶走」:「我喺紐約搵唔到任何好飲嘅『茶走』,真係好掛住隻味。」