炸大腸、臭豆腐、生腸等都是香港人愛吃的地道美食,不過藝人時常為保持美好身形,只好忍口少食。現年51歲的藝人宣萱(Jessica)今天(29/9)發布了兩張照片,相中Jessica以素顏示人,但樣貌依然充滿笑容,精神滿滿。令Jessica笑得這麼開心是她手中拿著的炸大腸,第二張相還有臭豆腐,Jessica以英文寫道:「Have not had for a loooong time. Sooooo deliciouuuus! (太耐冇食過喇,勁好味!)」。

