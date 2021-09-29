盧覓雪重返商台後舉辦處女棟篤笑　同謝影雪搵靚仔教練一齊做GYM

盧覓雪睽違12年重返商台後舉辦處女棟篤笑《雪說笑 da go bin ro》，將於11月6至7日假九展匯星舉行，相約一眾識飲識食的好友和觀眾「da go bin ro」，輕鬆暢談人生、成長、工作、家庭、娛樂圈大小事，一同渡過又開心又窩心的一晚。

盧覓雪睽違12年重返商台後舉辦處女棟篤笑《雪說笑 da go bin ro》，緊係要努力操練。

盧覓雪最近積極備戰11月舉行的處女棟篤笑《雪說笑 da go bin ro》，今日 (9月29日)她帶大家到健身室，首次公開她與靚仔健身教練Rex操練的實況，Rex 集胸肌和腹肌於一身，簡直是一眾少女心中最理想的男教練，連雪雪都被迷倒於Rex的臂彎。Rex一聲令下，雪雪展開艱苦的操練，又舉啞鈴又做健身操，她深信：「飯係一啖啖食，肥就一磅磅減！操到咁fit就係為咗上到台可以企中間。」突然遠處轉來Rex的聲音「嘩！雪雪fit 哂喎。」雪雪暗喜之際，又聽到另一把聲音「係啊，嚟緊仲有比賽啊嘛。」回頭一望，原來是今屆東京奧運香港羽毛球混雙運動員謝影雪。

雪雪都被迷倒於Rex的臂彎。

雪雪邀請謝影雪一齊操練，然後組成女子雙打，謝影雪立即答應：「好啊！我同俊文 (鄧俊文) 都夾到好悶啦，我哋雙雪合璧，一定所向無敵！」兩位雪雪一齊舉啞鈴、深蹲和跑步，而身為「鏡粉」的謝影雪更一邊哼著MIRROR熱播歌《IGNITED》，一邊操練，希望以「洗腦」的歌詞「焫焫焫焫焫焫著」來為自己注入滿滿的能量。經過一場艱苦的操練後，雪雪隨即相約謝影雪先來一場「雙打邊爐」，Rex聽到嘗試阻止，雪雪笑笑說：「教練定啲啦，上到台20%講體能，80%講心態，到時得架啦！」

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