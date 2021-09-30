宋仲基靠《黑道律師文森佐》帶挈　2021上半年估計勁賺4600萬

宋仲基今年初憑一套《黑道律師文森佐》人氣再上升，不少劇迷大讚「文森佐·卡薩諾」就像是他的人生角色一樣。早前節目《TMI News》公開，在劇集的帶挈下，他單是2021上半年已勁賺70億韓元，吸金力驚人！



節目中講到2019年，宋仲基出演《阿斯達年代記》時的每集片酬已高達1億8千萬韓元（繼118萬港元），今年出演《黑道律師文森佐》時更加是已增加至2億韓元（繼131萬港元）一集。以《黑道律師文森佐》共有20集計算，宋仲基已淨片酬收入已賺約40億韓元（繼2,627萬港元）。在劇集的高人氣帶挈下，宋仲基單是上半年已接拍了6個廣告，猜測代言收入高達30億韓元（繼1,970萬港元）。

在《黑道律師文森佐》的帶挈下，今年上半年估計勁賺約4600萬。（劇照）

單是劇集加上廣告的收入，節目計算宋仲基上半年已賺足70億韓元（繼4,597萬港元），退伍後的吸金力比入伍前更強。宋仲基早前已確定將參與新劇《財閥家的小兒子》，他將飾演一位忠誠財閥家10年以上，卻被冤枉侵吞資金而遭殺害的男子。後來重生後成為了殺死自己的財閥家的小兒子，並展開一連串的報仇，預定將於2022年上半年開播。

宋仲基的廣告代言也是繼續接不停。（網上圖片）

黑道律師文森佐︱意大利場面全靠CG 宋仲基對綠幕做戲獲讚演技好

劇組不公開的話，觀眾根本不知道原來所有意大利場景都是CG。（tvN）

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