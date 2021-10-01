雲浩影棄做OL想簽唱片公司　暫冇打算組女團：可能老咗先

憑《全民造星III》打響知名度的雲浩影（Cloud）周四（30日）出席護膚品牌開幕活動，她分享護膚心得說：「唔好亂用嘢，人哋覺得好用嘅護膚品未必適合自己。」Cloud坦言節目後接多了不少廣告、也有更多的演出機會：「好開心可以同C AllStar、Alfred（許廷鏗）合作，對於一個新人嚟講其實幾幸運。」談起《全民造星IV》女團成員選拔比賽進行得如火如荼，網民紛紛提議Cloud加入，她就否定說：「唔組喇，之前比賽試過女團，一邊跳舞一邊唱歌對於我嚟講有難度；可能老咗先，而家呢個年齡未必住。」

雲浩影出席護膚品牌開幕活動，密密搵銀做音樂。（陳順禎攝）

Cloud日前在社交媒體透露近來有煩惱，皆因她發現之前自己希望OL與演藝圈生活並行，以保持穩定收入的計劃並不太可行：「經歷咗一段時間之後發覺比較吃力、兩邊都顧唔掂，所以放多咗時間喺演藝工作。」所以Cloud近日亦積極考慮與唱片公司簽約：「如果做歌係靠廣告收入去支付嘅話未必好Sustainable，我都諗得比較長遠，如果冇廣告收入應該點出歌，所以都想物色唱片公司去合作，而家都係了解階段、溝通緊，自己都有Keep住錄音、做歌，希望計劃好自己條路。」

雲浩影拒組女團。（陳順禎攝）

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